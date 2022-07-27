Ахметов потерял две трети своего состояния из-за войны – Forbes

Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину упали на 64%.

Об этом свидетельствуют данные Forbes-Украина.

В начале 2022 года издание оценивало их в 13,7 млрд. долларов, а по состоянию на июль – в 4,9 млрд. долларов.

В частности, "Метинвест" потерял ⅔ бизнеса, который раньше оценивался в 3 млрд дол. Из них на долю Ахметова приходится 2,25 млрд долларов.

Также издание обновило оценку ДТЭК — сейчас она составляет 580 млн дол, а до войны составила 1,92 млрд. дол.

Важнейшими из остальных активов остаются частная и коммерческая недвижимость стоимостью 650 млн долл., ПУМБ (250 млн долл.) и транспортная компания "Лемтранс" (225 млн долл.).

Как пишет издание, оценить наличные средства и другие ликвидные активы Ахметова непросто, ведь он не представляет имущественных деклараций. В связи с предыдущими выплатами дивидендов эта сумма может составить 300 млн дол.

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Стоимость элитного транспорта Рината Ахметова Forbes оценивает в 160 млн долл., его главная составляющая – яхта Valerie выставлена ​​на продажу за 89 млн евро.

Футбольный клуб "Шахтер" также подешевел – на 45% до 150 млн долл., большую часть из которых составляет трансферная стоимость футболистов.

Больше обесценились активы Рината Ахметова в медиа, холдинг СКМ уже сдал в Нацсовет по телевидению и радиовещанию свои лицензии на вещание.

В "Медиа Группу Украина" Ахметова входили 10 спутниковых и эфирных каналов, интернет-ресурс "Сегодня", сайт и печатный журнал Vogue, онлайн-кинотеатр Oll.tv и спутниковая платформа Xtra TV.

В июле все эти активы прекратили работу. До войны Forbes оценивал МГУ в 200 млн. долларов. Выручка медиагруппы в 2021 году – 467 млн ​​грн, консолидированный убыток – 936 млн грн.

В компании Ахметова System Capital Management такую ​​оценку комментируют очень осторожно.

"Любая оценка стоимости активов во время войны, с нашей точки зрения, будет с высокой вероятностью ошибочной", - отметили в пресс-службе СКМ.

В компании добавили, что их оценка ущерба в связи с активной фазой боевых действий и увеличением количества ракетных обстрелов украинских территорий в настоящее время в полном объеме пока невозможна, но ее обязательно проведут позже.

Холдинг ожидает, что сумма будет составлять десятки миллиардов долларов США.

Напоминаем:

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл., за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд долл.

Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.