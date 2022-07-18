ДТЭК Ахметова из-за войны потерял 70% стоимости – Forbes

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл, за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд долл.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

"Тяжелая индустрия генерирует 90% выручки империи Ахметова. Один из ее столбов – горно-металлургический холдинг "Метинвест" – в 2021 году получил сверхприбыли благодаря высоким мировым ценам на руду. Доход компании вырос на 72% по сравнению с 2020 годом. EBITDA – в 3,2 раза, до $7 млрд.

Российские войска уничтожили две трети металлургического бизнеса Ахметова и разрушили вертикальную интеграцию выстраивавшейся годами группы. В преддверии российского вторжения Forbes оценивал "Метинвест" в $11,4 млрд. Текущая оценка почти в четыре раза ниже – $3 млрд", - говорится в статье издания.

Forbes также напоминает, что 11 июля Ахметов заявил о выходе из медиа-бизнеса, который до войны издание оценивал в 200 млн долларов.

Отмечается, что ДТЭК - другой столб бизнес-империи Ахметова - избежал серьезных разрушений, но шестимесячный запас прочности уже иссяк.

Основа энергетического бизнеса Ахметова – "ДТЭК Энерго".

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До войны компания генерировала более 40% выручки группы, добывала 90% угля в Украине, контролировала около 70% тепловой генерации и занимала треть рынка электроэнергии.

Несмотря на эти показатели, ДТЭК планировала продавать тепловые электростанции и шахты в пользу "зеленой" генерации. В течение 10 лет компания хотела нарастить долю возобновляемой энергии в общем объеме реализации минимум на 24 п. п. – до 33%.

Из-за войны выручка "ДТЭК Энерго" упала на 20%, производство электроэнергии - на 30%, а доля на рынке электроэнергии снизилась до 20%", - добавляет Forbes.

По словам старшего аналитика Dragon Capital (компания-владелец Украинской правды) Дениса Саквы, главная проблема "ДТЭК Энерго" - падение на 30-40% спроса на электроэнергию.

"Это оказывает давление на финансы компании, поскольку снизить постоянные расходы не так просто.

К примеру, шахты нуждаются в постоянных инвестициях на откачку воды, поддержку добычи", - заявил Саква.

Также компания потеряла контроль над Луганской ТЭС, захваченной российскими военными в первые дни войны.

В марте гендиректор ДТЭК оценил потерю этой станции в 180 млн дол.

Кроме того, ДТЭК остановил Запорожскую ТЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре. А Криворожская и Кураховская станции находятся на линии фронта и постоянно подвергаются обстрелам.

Улучшить финансовое состояние компании может экспорт электроэнергии в ЕС, который Украина начала 30 июня. Цены в ЕС в три раза выше, чем в Украине, пишет Forbes.

"ДТЭК может построить свою стратегию на экспорте дешевой украинской электроэнергии в ЕС", - заявил управляющий партнер консалтинговой компании Imepower Юрий Кубрушко.

При этом, несмотря на падение производства электроэнергии, ДТЭК пытается держать добычу угля на прошлогоднем уровне.

Компания также планирует инвестировать в государственные шахты "Львовуголь", увеличив производство этого объединения в 2,5 раза в течение 2-3 лет.

По словам экспертов, уголь в Украине и Европе имеет огромный спрос, а цены на него на рекордном уровне.

"Львовуголь" может интересовать ДТЭК под экспорт угля в Европу, поскольку транспортное плечо очень короткое", - сказал Кубрушко.

По его словам, до вторжения РФ в Украину в Европе царил тренд на скорую декарбонизацию и введение экологических налогов – ДТЭК строила свою стратегию под влиянием этого тренда.

Отмечается, что после российской агрессии Европа может пойти на уступки использования угля для производства электроэнергии, чтобы уменьшить зависимость от российского газа.

Это дает ДТЭК возможность отсрочить планы выхода из угольного бизнеса, учитывая, что ЕС вряд ли будет облагать Украину экологическими налогами, говорит Кубрушко.

Forbes добавляет, что ДТЭК также пытается сохранить добычу газа на уровне прошлого года, несмотря на то, что компания потеряла традиционных потребителей своего газа - промышленность Донецкой и Днепропетровской области.

Сейчас компания вынуждена хранить свой газ в хранилищах.

Кроме этого, ДТЭК не отказывается от планов к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией. По состоянию на середину 2021 года компания инвестировала в строительство ветровых и солнечных электростанций в Украине 1,5 млрд евро. ДТЭК принадлежит 1 ГВт с более чем 9 ГВт "зеленых" мощностей в стране.

Более половины станций ДТЭК – это ветровые электростанции, которые находятся на оккупированных территориях, сейчас они остановлены. Работают только солнечные электростанции. Из-за закрытия ветровых электростанций производство "зеленой" энергии компанией упало на 70%.

Не меньшая проблема для бизнеса Ахметова – это ограничение "зеленого" тарифа на уровне 15%, добавляет Forbes.

"Это примерно 60 копеек за киловатт. Этого тарифа может не хватать даже на операционную деятельность", – заявил Саква.

В ДТЭК рассчитывают, что государство возобновит полноценные выплаты по "зеленому" тарифу.

Возобновляемая энергетика остается стратегическим направлением для ДТЭК, заявили эксперты.

Как прогнозирует Кубрушко, новые станции возобновляемой энергетики ДТЭК будет строить с прицелом на экспорт в Европу.