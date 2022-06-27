Ахметов подал против России иск в ЕСПЧ по компенсации убытков

Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

Об этом говорится в заявлении группы SCM, основателем и акционером которой является Ахметов.

"Кроме бесчисленных человеческих страданий российское вторжение привело к массовым разрушениям украинской инфраструктуры. Бомбардировка российской артиллерией металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе с целью уничтожения последнего оплота украинского сопротивления в этом городе стали для всего международного сообщества правами международного права человека.

Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", - говорится в сообщении SCM.

Отмечается, что Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM.

"Господин Ахметов просит суд четко дать россии понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы", - добавили в SCM.

Учитывая безотлагательность и серьезность ситуации, Ахметов попросил предоставить делу приоритетный статус.

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Миллиардер также обратился в суд с просьбой применить пилотную процедуру к этому делу, "поскольку коренная причина нарушений прав – российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности – имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине".

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца - вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною - с помощью лучших украинских и американских юристов - подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба.

Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которой – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов", заявил Ахметов.

"Грабёж украинских экспортных товаров- в частности зерна и стали - уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее", – добавил он.

Его интересы представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

За нарушение прав собственности Ахметов требует от РФ возмещения ущерба.

"Хотя точная сумма компенсации еще не может быть определена из-за продолжающейся войны, предполагается, что россия должна выплатить господину Ахметову миллиарды долларов за нарушение его прав человека", - отмечают в SCM.

Напоминаем:

Ранее Ахметов рассказал, что идет юридическая работа для подачи исков против России относительно компенсации нанесенного его бизнесу ущерба.

Довоенная капитализация активов группы SCM Рината Ахметова, которые сейчас разрушены, пострадали или законсервированы из-за военной агрессии РФ превысила 20 миллиардов долларов.

В портфель SCM входят "Метинвест", "ДТЭК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медиа Группа Украина", UMG Investments, "Лемтранс", "ЭСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Жизнь" и другие.

Экономическая правда