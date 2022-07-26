"Мрачный и более неопределенный прогноз": МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики

МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста с 6,1% в прошлом году до 3,2% в 2022 году – это на 0,4 п.п. ниже, чем прогнозировалось в апрельском прогнозе.

Об этом говорится в июльском прогнозе, который МВФ назвал "Мрачный и более неопределенный прогноз".

"За наметившимся в 2021 году восстановлением были все более мрачные события 2022 года по мере начала материализации рисков. Мировой объем производства сократился во втором квартале текущего года в связи со спадом в Китае и России, а потребительские расходы в США не оправдали ожиданий.

Мировая экономика, уже ослабленная пандемией, испытывает ряд потрясений: более высокая, чем ожидалось, инфляция во всем мире (особенно в США и основных странах Европы), что ведет к усилению финансовых условий; более резкое, чем прогнозировалось, замедление в Китае из-за вспышек COVID-19 и мер самоизоляции, а также дополнительные негативные последствия войны в Украине", - отмечают в Фонде.

При этом базовый прогноз предусматривает замедление экономического роста с 6,1% в прошлом году до 3,2% в 2022 году, что на 0,4 п.п. ниже, чем прогнозировалось в апрельском выпуске "Перспектив развития мировой экономики".

"Более медленный рост ранее в этом году, снижение покупательной способности домашних хозяйств и усиление денежно-кредитной политики стали причинами пересмотра прогноза в сторону снижения на 1,4 п.п. для США.

Новые периоды самоизоляции и углубления кризиса на рынке недвижимости в Китае вызвали понижение прогноза экономического роста на 1,1 п.п., что сопровождается большими глобальными вторичными эффектами", – добавляют в МВФ.

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В то же время, для Европы значительное снижение прогнозов связано с последствиями войны в Украине и усилением денежно-кредитной политики.

Прогноз глобальной инфляции повысили за счет цен на продовольствие и энергоносители, а также сохраняющиеся дисбалансы между спросом и предложением.

Предполагается, что в этом году инфляция достигнет 6,6% в странах с развитой экономикой и 9,5% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах - речь идет о повышении прогноза на 0,9 и 0,8 п.п. соответственно.

При этом дезинфляционная денежно-кредитная политика, как ожидается, будет иметь влияние и в 2023 году: глобальный объем производства, по прогнозам, вырастет всего на 2,9%.

В МВФ отмечают, что вина в Украине может привести к внезапной остановке европейского импорта газа из России.

Кроме этого, снижение инфляции может оказаться более трудной задачей, чем предполагалось, в случае более ограниченных, чем ожидалось, рынков труда или ослабления фиксации инфляционных ожиданий.

Усиление глобальных финансовых условий может вызвать критическую долговую ситуацию в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а новые вспышки COVID-19 и периоды самоизоляции, а также дальнейшее усиление кризиса в секторе недвижимости могут еще больше замедлить рост в Китае, говорят в МВФ.

Там добавляют, что геополитическая фрагментация может осложнить глобальную торговлю и сотрудничество.

В случае возможного альтернативного сценария, на котором риски реализуются, инфляция продолжит расти, а рост мировой экономики замедлится примерно до 2,6% и 2% в 2022 и 2023 годах.

Укрощение инфляции должно стать первоочередной задачей для директивных органов, говорят в МВФ.

"Усиление денежно-кредитной политики безизбежно будет связано с настоящими экономическими издержками, но задержка лишь усугубит их.

Целенаправленная бюджетная поддержка способна смягчить последствия для наиболее уязвимых групп населения, но поскольку государственные бюджеты истощены пандемией, и необходима дезинфляционная общая направленность макроэкономической политики, такие меры политики нужно будет компенсировать повышением налогов или снижением государственных расходов.

Более жесткие денежно-кредитные условия также повлияют на финансовую стабильность, в результате чего потребуется осмотрительное использование макропруденциальных инструментов, ареформирование механизмов урегулирования задолженности станет еще более необходимым", - говорится в отчете МВФ.

Напомним:

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что перспективы мировой экономики "существенно ухудшились" с апреля, и она не может исключить возможную глобальную рецессию в 2023 году ввиду повышенных рисков.

Сообщалось, что Международный валютный фонд "существенно" сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре.

Экономическая правда