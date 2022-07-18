"Шок за шоком": в МВФ анонсировали существенное ухудшение экономического прогноза

Международный валютный фонд "существенно" сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре.

Об этом заявила директор Департамента стратегии, политики и анализа МВФ Джейла Пазарбашиоглу, пишет Bloomberg.

Она акцентировала внимание на таких проблемах, как повышение цен на продовольствие и энергоносители, замедление потоков капитала на развивающиеся рынки, продолжающаяся пандемия и замедление роста экономики в Китае.

Представитель МВФ также напомнила, что после начала полномасштабной российско-украинской войны фонд уже ухудшил прогноз роста мирового ВВП с 4,4% до 3,6%.

"Это шок за шоком после шока, действительно бьющих по мировой экономике", - подчеркнула она.

В июльском выпуске World Economic Outlook фонд еще раз "существенно ухудшит прогноз", анонсировала Пазарбашиоглу.

Напомним:

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Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что перспективы мировой экономики "существенно ухудшились" с апреля, и она не может исключить возможную глобальную рецессию в 2023 году ввиду повышенных рисков.

Экономическая правда