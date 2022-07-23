Украина продолжит подготовку к запуску экспорта зерна из портов – Мининфраструктуры

Украина продолжит подготовку к запуску экспорта агропродукции из украинских портов через Черное море, несмотря на то, что РФ нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией.

Этот документ не был жестом "доброй воли", но результатом работы Вооруженных сил Украины, освободивших остров Змеиный. Что, в свою очередь, стало возможным благодаря поддержке наших союзников, которые предоставляют нам современное и эффективное оружие для защиты береговой линии. Документ был подписан на украинских условиях - никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям", - написал Кубраков.

"Сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага.

Ежедневно десятки ракет устремляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление", - добавил он.

Кубраков отметил, что ООН и союзники Украины и партнеры надеются, что Стамбульская инициатива сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды – от обнищания.

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"Как и всегда – мы доверяем Военно-Морским Силам, ВСУ и всем силам обороны, которые готовы давать отпор оккупантам. Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ. война не закончилась, как кто-то решил.

Но так же, как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие в "0" позиции - мы не отступим от своей цели - разблокировать морские порты", - резюмировал министр.

Напомним:

Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Россияне ударили по Одесскому морскому порту именно туда, где хранилось зерно, ранее заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В пресс-службе Министерства аграрной политики также сообщили, что в порту было зерно.

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту возник пожар в насосной станции, попадания в хранилище зерна не было, заявили в ОК "Юг".

Российские войска ударили по порту Одессы на следующий день после подписания зернового соглашения – 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

В МИД Украины отреагировали на удары по Одессе.

Как говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Экономическая правда