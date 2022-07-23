Удар по порту Одессы: россияне ударили именно туда, где было зерно – Воздушные Силы ВСУ

Россияне ударили по Одесскому морскому порту именно туда, где хранилось зерно.

Об этом в эфире национального марафона заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Фактически две (ракеты – ред.) сбиты, две – попали в инфраструктуру портовую. Понятно, для чего это все делается.

В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно туда, где зерно. Видим, чего стоят эти договоренности со страной-террористом", - заявил Игнат.

В пресс-службе Министерства аграрной политики в комментарии "Суспільному" также сообщили, что в порту было зерно.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, это до них. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - заявили в ведомстве.

Напомним:

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Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Российские войска ударили по порту Одессы на следующий день после подписания зернового соглашения – 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

В МИД Украины отреагировали на удары по Одессе.

Как говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Экономическая правда