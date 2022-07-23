Российские ракеты не попали в хранилище зерна в Одесском порту – ОК "Юг"

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту возник пожар в насосной станции, попадания в хранилище зерна не было.

Об этом заявила начальница координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, передает "Суспільне".

"Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа "Калибр" были направлены именно в этом направлении. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры самого порта.

Раненых пока нет. ...Существенных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию", - рассказала Гуменюк.

По ее данным, при попадании ракет возник незначительный пожар, который вскоре потушили спасатели. Ударной волной повредило дома вокруг порта.

По словам Гуменюк, в самое хранилище зерна попадания не было.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Россияне ударили по Одесскому морскому порту именно туда, где хранилось зерно, ранее заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В пресс-службе Министерства аграрной политики также сообщили, что в порту было зерно.

Российские войска ударили по порту Одессы на следующий день после подписания зернового соглашения – 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

В МИД Украины отреагировали на удары по Одессе.

Как говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Экономическая правда