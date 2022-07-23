Fitch снизил рейтинг Украины до преддефолтного из-за переговоров об отсрочке платежей

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC до C (преддефолтный).

Об этом сообщается на сайте агентства.

Такое решение связано с планами Украины договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.

Так, по правилам Fitch, реструктуризация коммерческого долга с существенными изменениями условий, необходимая во избежание традиционного дефолта, рассматривается как "обмен проблемного долга" и означает преддефолтное состояние.

После того, как запрос согласия (consent solicitation) Украины согласуют - в агентстве в это верят - долгосрочный рейтинг Украины будет снижен до 'RD' (ограниченный дефолт), а ценных бумаг - до 'D' (дефолт).

При этом, если держатели облигаций не согласуют запрос Украины, Fitch считает высоким риск пропущенных платежей или инициирование другой реструктуризации.

Fitch после начала полномасштабного вторжения России в конце февраля снизило рейтинг Украины с B в CCC.

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"Война, похоже, будет продолжаться и в следующем году, а перспективы любого политического урегулирования путем переговоров слабы. Украинское правительство, отражая преимущественное общественное мнение внутри страны, вряд ли уступит территории.

Мы считаем, что президент РФ Путин продолжит преследовать цель подрыва суверенной независимости украинского государства. В то же время непонятно, что любая сторона будет иметь достаточное военное преимущество для достижения целей, что может привести к длительному конфликту. Изнуряющий характер российской военной тактики, включающей повсеместное уничтожение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - заявляют в Fitch.

Агентство ожидает значительное падение украинской экономики с постепенным восстановлением.

Так, в 2022 году Fitch прогнозирует падение украинской экономики на 33% с восстановлением на 4% в 2023-м.

Напоминаем:

Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.

Правительства западных стран-кредиторов Украины планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года с возможным продлением еще на год.

Ранее в среду украинское правительство опубликовало постановления, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочкевыплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам – на один год.

В случае несогласования смен кредиторами Украина продолжит платить по долгам согласно действующим договоренностям.

Экономическая правда