Украина договаривается с МВФ о возможности пересмотра графика выплат по долгу

Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.

Об этом рассказал правительственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца в ходе обсуждения, организованном Центром экономической стратегии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы общаемся с МФО тоже, но там сугубо юридически могут быть другие подходы… Думаем в этом направлении", – сказал он.

Буца уточнил, что в случае Международного валютного фонда без таких действий при продолжении всех выплат Украина по итогам года перечислит Фонду больше средств, чем получит от него даже с учетом полученных после начала полномасштабной войны 1,4 млрд долларов.

По его словам, есть два основных варианта решения проблемы: либо кто-то из членов G7 готов заместить эти выплаты, либо МВФ увеличивает финансирование Украины через новую программу.

В то же время правительственный уполномоченный объяснил, что начать новую программу сложно, поскольку крайне сложно сделать макропрогноз на срок ее действия.

"Общаемся с МВФ, каким может быть решение. Пока рано говорить, какие будут варианты... Видим проблему оттока, но не можем сказать, что у нас есть какое-то решение, о котором публично можем сказать", - отметил Буца.

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Напоминаем:

Правительства западных стран-кредиторов Украины планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года с возможным продлением еще на год.

Ранее в среду украинское правительство опубликовало постановления, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочкевыплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам – на один год.

В случае несогласования смен кредиторами Украина продолжит платить по долгам согласно действующим договоренностям.