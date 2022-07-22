НБУ приобрел в резервы больше валюты с марта

Национальный банк за неделю 18-22 июля впервые с марта приобрел на межбанковском рынке 223,2 млн долларов – к этому моменту регулятору удавалось за неделю покупать около 8 млн долларов.

Об этом известно из данных Нацбанка.

Кроме того, регулятор продал на рынке 309 млн долларов из резервов – это самый маленький объем продаж с начала мая.

С начала года НБУ продал уже 15 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 2,09 млрд долларов и 110 млн евро.

В настоящее время НБУ использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка для удержания фиксированного курса, до 21 июля составлявшего 29,25 гривны за доллар.

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Напоминаем:

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Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривны на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками.

На второй день после коррекции официального курса гривны коммерческие банки повысили курсы обмена в кассах, а на черном рынке доллар ослаб на гривну за день – в НБУ говорят, что такая динамика временная