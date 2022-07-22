Подготовка к сложной зиме: спрос на обогреватели в июле вырос в 20 раз – Rozetka
В июле спрос на обогреватели всех типов на онлайн-ритейлере Rozetka вырос в 20 раз.
Об этом говорится в сообщении Rozetka.
В компании это связывают с ожиданиями по сложному отопительному сезону.
"из-за войны и связанные с ней прогнозы экспертов относительно предстоящего отопительного сезона украинцы начали готовиться к зиме раньше", - заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.
По его словам, именно этим и обусловлен повышенный спрос на обогреватели всех типов уже в июле.
"Такой ажиотаж является для нас беспрецедентным", - отметил Образок.
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Экономическая правда