Подготовка к сложной зиме: спрос на обогреватели в июле вырос в 20 раз – Rozetka

В июле спрос на обогреватели всех типов на онлайн-ритейлере Rozetka вырос в 20 раз.

Об этом говорится в сообщении Rozetka.

В компании это связывают с ожиданиями по сложному отопительному сезону.

"из-за войны и связанные с ней прогнозы экспертов относительно предстоящего отопительного сезона украинцы начали готовиться к зиме раньше", - заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

По его словам, именно этим и обусловлен повышенный спрос на обогреватели всех типов уже в июле.

"Такой ажиотаж является для нас беспрецедентным", - отметил Образок.

Читайте также: Впереди самая сложная зима для Украины. К чему готовиться населению?

ВИДЕО ДНЯ

Зима близко. Как украинцам подготовиться к самому сложному отопительному сезону?

Чего не хватает Украине, чтобы пройти зиму, и на что готова пойти Россия

Экономическая правда