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Подготовка к сложной зиме: спрос на обогреватели в июле вырос в 20 раз – Rozetka

Пятница, 22 июля 2022, 16:25 - Алексей Павлыш

В июле спрос на обогреватели всех типов на онлайн-ритейлере Rozetka вырос в 20 раз.

Об этом говорится в сообщении Rozetka.

В компании это связывают с ожиданиями по сложному отопительному сезону.

"из-за войны и связанные с ней прогнозы экспертов относительно предстоящего отопительного сезона украинцы начали готовиться к зиме раньше", - заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

По его словам, именно этим и обусловлен повышенный спрос на обогреватели всех типов уже в июле.

"Такой ажиотаж является для нас беспрецедентным", - отметил Образок.

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