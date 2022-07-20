Правительство ФРГ планирует выкупить 30% акций энергогиганта Uniper в качестве пакета спасения – СМИ

Немецкий энергогигант Uniper может получить 5 миллиардов евро государственной поддержки – также предполагается, что правительство получит долю в 30% в компании.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

"Правительство может в конечном итоге иметь долю в 30%, что даст ему право вето на важные решения в Uniper", – заявили источники на условиях анонимности.

По словам собеседников агентства, администрация канцлера Олафа Шольца обсуждает приобретение гибридных ценных бумаг, в дополнение к покупке обыкновенных акций по нарицательной стоимости при увеличении капитала.

Правительство рассматривает возможность инвестирования более 5 миллиардов евро, а общая сумма, вероятно, составит менее 10 миллиардов евро.

Точная сумма все еще оговаривается, и сделка может быть завершена в ближайшие дни, говорят источники.

В ходе торгов во Франкфурте акции Uniper подскочили на 10%. В текущем году стоимость компании упала более чем на 70% до 4 миллиардов евро.

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"Самый крупный покупатель российского газа в Германии Uniper оказался самым слабым звеном в энергетической системе, питающей крупнейшую экономику Европы.

Кризис заставил Uniper покрывать отсутствующие поставки по гораздо более высоким ценам на спотовом рынке, чтобы обслуживать клиентов, среди которых местные коммунальные службы и производители. Uniper начала использовать газ, который она запасала на зиму и ее топ-представитель предупредил, что компания рискует стать неплатежеспособной "за несколько дней", - пишет Bloomberg.

Uniper также обсуждает возможность новой кредитной линии от государственного кредитора KfW. Подробности финансовой помощи могут быть обсуждены с канцелярией Германии на встрече в пятницу.

По словам источников, компания общалась с рейтинговыми агентствами, чтобы узнать их мнение о пакете поддержки. Они добавили, что обсуждения продолжаются и условия потенциальной помощи могут измениться. Представители Uniper и немецкого правительства отказались от комментариев.

Напомним:

Ранее немецкий газовый гигант Uniper обратился к немецкому правительству с просьбой о помощи - компания запросила финансовую помощь в 9 млрд евро, что более чем вдвое превышает ее рыночную стоимость.

Экономическая правда