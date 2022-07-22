Россия на пороге дефицита иномарок: склады дилеров опустошены

На складах российских дилеров заканчиваются запасы новых импортных автомобилей ряда популярных брендов, новых поставок в ближайшее время не предвидится.

Об этом пишет Autonews.

Большие и ранее забитые автодилеры в российских городах опустели. В частности, среди них и дилерские парковки близ Санкт-Петербурга – большинство из них пустые и только на некоторых есть небольшое количество автомобилей.

Каждая такая площадка рассчитана на 5-10 тысяч автомобилей.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург показателен, поскольку на этот город приходится 7% всех автопродаж в РФ (больше — только в Москве (16,3%) и Московской области (8,8%).

Кроме того, ранее в городе и Ленинградской области работали крупные сборочные предприятия Hyundai-Kia, Nissan и Toyota. Теперь эти заводы стоят, а из-за санкций импорт авто практически прекратился.

"Собственные запасы на складах дилеров и эти резервы продавцы будут растягивать как могут. Новых поставок ждать неоткуда, а локальное производство легковых автомобилей сводится к "упрощенным" "Ладам" без подушек безопасности и кроссоверов Haval - и то, по словам представителей китайского бренда, темпы производства постепенно снижаются из-за проблем с логистикой", – резюмировали в статье.

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