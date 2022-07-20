АвтоВАЗ соберет 1800 авто Lada Largus из остатков компонентов на складах
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" соберет ограниченную партию автомобилей Lada Largus из компонентов, накопленных на складах.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечается, что планируют собрать ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1800 штук из компонентов, накопленных на складах компании.
"В настоящее время производится сварка и покраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели", - говорится в прессрелизе.
О сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus в компании обещают объявить дополнительно.
"АвтоВАЗ" приостановил производства на своих заводах 3 марта, объяснив это "мировым кризисом поставок электронных компонентов, затрагивающих всех производителей во всем мире". Позже автопроизводитель несколько раз продолжал режим простоя.
8 июня завод возобновил выпуск автомобилей – с конвейера сошла обновленная Lada Granta Classic 2022 модельного года.
Простой на двух сборочных линиях – по выпуску автомобилей семейства Niva и автомобилей на платформе B0 (Lada Largus, Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero) – продолжился.
Напомним:
Продажи российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия 2022 года упали в 2,7 раза (62,7%), в годовом исчислении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).
Экономическая правда