Евро крепнет после повышения ставок Европейским центробанком

getty images

Евро против доллара укрепилось после того, как Европейский центральный банк впервые за 11 лет повысил ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Об этом сообщает Financial Times, данные Investing.

Да, сразу после объявления решения Центробанком евро выросло до 1,027 за доллар. Впоследствии котировки ослабли, и к 18:30 по Киеву опустились до 1,02 доллара.

Доходность 10-летних евробондов Германии, являющихся эталоном стоимости заимствований в еврозоне, также резко возросла после объявления, прибавив 0,1 процентного пункта.

Напоминаем:

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

12 июля котировки доллара и евро на мировом рынке сравнялись из-за рисков рецессии еврозоны и стремительного повышения ключевых ставок США. Причина заключается в росте риска рецессии еврозоны на фоне прекращения поставок газа Россией в Европу и растущего разрыва между учетными ставками ФРС США и ЕЦБ.