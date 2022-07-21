Европейский центральный банк может повысить ставки впервые за 11 лет

Управляющий совет Европейского центрального банка проведет разговоры о размере первого повышения ставок за 11 лет, поскольку стоимость жизни в регионе остается высокой.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что евро поднялся почти до двухнедельного максимума, а доходность государственных облигаций еврозоны подскочила утром во вторник после того, как Reuters сообщило, что ЕЦБ решит, выбрать ли повышение на 50 базисных пунктов в отличие от 25 базисных пунктов.

Издание объясняет, что новый инструмент и значительное повышение ставок состоятся, поскольку ЕЦБ будет заниматься основным мандатом: ценовой стабильностью. Инфляция в еврозоне за июнь составила 8,6% по сравнению с 8,1% в мае, а цены производителей Германии в июне были на 32,7% выше, чем годом ранее. Однако есть признаки того, что ситуация может постепенно улучшаться.

"Цены на промежуточные товары (кроме энергоносителей) не выросли так сильно, как раньше. Здесь сравнение в годовом исчислении упало второй месяц подряд, в том числе из-за несколько более низких цен на металлы. Поскольку в этом цикле промежуточные товары опережают цены на потребительские товары, это позволяет надеяться, что последние также достигнут пика в ближайшие месяцы", – отметили аналитики Commerzbank.

Экономические перспективы на данном этапе очень неопределены на фоне растущего риска перебоев с газоснабжением в течение следующих недель. Европа готовится к длительному прекращению поставок российского газа, поскольку продолжается техническое обслуживание газопровода Северный поток.

Некоторые опасаются, что приостановка поставок может быть продлена по истечении 10-дневного срока, что будет сорвать подготовку региона к зимним поставкам.

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"Важно то, что ЕЦБ, возможно, придется продолжать более жесткую политику, даже из-за легкой рецессии, если ускорение роста зарплат и продолжающиеся высокие цены на энергоносители приведут к росту инфляционных ожиданий.

Мы считаем, что повышение учетной ставки по крайней мере до нижнего предела диапазона оценок природной ставки (1-2%), таким образом, имеет смысл, чтобы быть в лучшем положении в следующем году для решения прогнозов по инфляции", – сказал представитель ЕЦБ Анатолий Анненков в аналитической записке.