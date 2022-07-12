Стоимость евро и доллара сравнялись первые с 2022 года

На мировом рынке котировки доллара и евро сравнялись из-за рисков рецессии еврозоны и стремительного повышения ключевых ставок США.

Об этом известно из данных Investing.

После того, как около 12:00 по Киеву евро достиг паритета с долларом после длительного снижения, курс евро снова "отскочил" вверх и к 14:00 уже составил 1,0026 за доллар. В последний раз котировки евро и доллара находилась на паритете в ноябре 2022 года.

Курс евро последние несколько недель снижался по отношению к доллару и трейдеры все чаще говорили о неизбежности паритета двух валют. Причина – рост риска рецессии еврозоны на фоне прекращения поставок газа Россией в Европу.

Ограниченные поставки будут означать возможность нормирования потребления газа странами ЕС, что приведет к падению производства и, соответственно, экономике в целом. Такой экономический шок ставит Европейский центральный банк перед вопросом, как усиливать монетарную политику для сдерживания рекордной за десятилетие инфляции в блоке, и при этом не толкать и без того ослабленную экономику в сторону рецессии.

Вероятно, что разница в процентных ставках между ЕЦБ и Федрезервом США будет увеличиваться, что повлечет за собой более активный переток капитала с ЕС. Как ранее рассказывал Энди Блумфилд, руководитель отдела макроисследований в Record Currency Management, большие объемы капитала уже переместились в США.

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В результате существенного сокращения поставок газа из РФ в Германию страна должна уменьшать потребление электроэнергии, поэтому компании ограничивают часы подачи горячей воды и температуру отопления.





