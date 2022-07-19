Правительство продлило действие фиксированного тарифа на газ для теплокоммунэнерго

Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на газ для теплопроизводителей по 7,40 гривен за кубометр до 31 мая 2023 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Он отметил, что идет активная подготовка к отопительному сезону.

"Принимаем решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива", – сказал глава правительства

Шмигаль подчеркнул, что неизменная цена на газ для теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение. Фиксированная цена топлива остается до 31 мая 2023 года.

Напоминаем:

Правительство приняло решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене.

ВИДЕО ДНЯ

Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК "Нафтогаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).