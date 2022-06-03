Правительство установило цену на газ для производителей тепла
Пятница, 3 июня 2022, 20:38 -
Правительство приняло решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производителей тепла будут получать газ по фиксированной цене.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает Правительственный портал.
Цена будет зафиксирована на уровне 7400 за тысячу кубометров. "Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей", - сказал он.
Напоминаем:
Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК "Нафтогаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).