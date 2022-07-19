Выплаты Украины по еврооблигациям могут отложить на два года

Міністр фінансів Сергій Марченко фото: економічна правда

В условиях войны и вследствие большого дефицита средств правительство временно отказалось от выплат по части долговых обязательств — это то, против чего последние месяцы всячески выступало Министерство финансов.

Так, 19 июля Кабинет министров принял решение об отсрочке платежей по еврооблигациям. Об этом ЭП рассказал один из участников заседания.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, за это время Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций на общую сумму 3 млрд дол. И это без учета процентов по ним и еще по 11 выпускам. Окончательная сумма экономии для страны от принятого решения станет известна после официального объявления.

По словам собеседников ЭП, правительство также отложило и выплаты по деривативам, то есть по выпущенным в 2015 году ВВП-варрантам.

Кроме того, в условия их выпуска предлагают внести следующее изменение. Ранее предполагалось, что до 2025 года максимальный размер выплат по этому инструменту ограничивался 1% ВВП, а после – без ограничений с учетом темпов роста экономики. Однако решением правительства это условие может выглядеть следующим образом: до конца 2027 года максимальный размер выплат ограничивается 0,5% ВВП.

Решение Кабинета министров еще должен согласовать парламентский комитет по бюджету.

ВИДЕО ДНЯ

Министр финансов Сергей Марченко отказался от комментариев к обнародованию официального сообщения.

Читайте также: Украина впервые заплатила за рост экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?

Пока все паникуют, Украина скупает свои долги. Что происходит?

Дефолт или реструктуризация: что будет с украинским госдолгом и чего ждут от США