Ахметов рассказал, на каких условиях возможен мир с Россией

Украинский миллиардер Ринат Ахметов считает, что заключение мирного договора с Россией возможно только на условиях Украины, то есть вывод войск РФ и возвращение контроля над захваченными территориями.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает "Интерфакс-Украина".

"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее. Я за установление мира на украинских условиях – вывод всех российских войск с территории Украины и возвращение под контроль Украины всех наших территорий", – заявил Ахметов.

Бизнесмен подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Следовательно, это наша общая борьба, которую мы должны выиграть", – добавил миллиардер.

Напоминаем:

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл., за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд долл.

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Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.