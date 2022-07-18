Россия требует от Индии оплаты нефти в дирхамах ОАЭ – Reuters

Россия требует от Индии оплачивать свою нефть дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов в попытках перевести международные контракты на другие валюты, кроме доллара.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на счет-фактуру в распоряжении редакции и источников, приближенных к процессу.

Российская компания "Роснефть" поставляет сырую нефть в Индию через ряд трейдеров, например Everest Energy и Coral Energy. В июне РФ второй месяц подряд вытеснила Саудовскую Аравию как второго по величине поставщика нефти в Индию после Ирака. Индия также является вторым по величине покупателем российской дешевой нефти после Китая.

По данным источников Reuters, по крайней мере, два индийских нефтепереработчика уже совершили некоторые платежи в дирхамах, а другие провести такие платежи в ближайшие дни.

Объединенные Арабские Эмираты в попытке сохранить "нейтральную позицию" не ввели санкции против РФ, и выплаты в дирхамах могут усилить разочарование части стран Запада, которые частно говорят, что позиция ОАЭ несостоятельна и фактически является поддержкой на стороне России.

Трейдеры, используемые Роснефтью, потребовали оплату в долларовом эквиваленте в дирхамах с июля.

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Владельцы танкеров в Европе перевозят как можно больше российской нефти до вступления в силу энергетических санкций в декабре.

Ранее сообщалось, что индийский производитель цемента Ultratech в июне купил партию российского угля, заплатив за него в юанях – операцию поддержал крупнейший частный банк Индии HDFC.

Индия также предоставляет сертификат безопасности для десятков суден российского Совкомфлота, позволяющего подсанкционной российской компании Совкомфлот продолжать торговлю морской нефтью.