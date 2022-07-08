Індія у червні купила партію російського вугілля, заплативши за нього в юанях – ЗМІ
Індійський виробник цементу Ultratech в червні купив партію російського вугілля, заплативши за нього в юанях - операцію підтримав найбільший приватний банк Індії HDFC.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на рахунок-фактуру, з яким ознайомилось агентство, та джерела.
"Немає жодних припущень про те, що закупівля, про деталі якої раніше не повідомлялося, якимось чином порушує санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну.
Проте такий вид торгівлі знизити вплив санкцій Заходу проти Москви", - пише Reuters.
Агентство підкреслює - така угода свідчить про те, що Росія може продовжувати торгувати своїми товарами, не розраховуючись у доларах.
Згідно з рахунком-фактурою від 5 червня та за інформацією джерел видання, банк HDFC підтримав купівлю виробником цементу Ultratech російського вугілля у Сибірської вугільної енергетичної компанії (SUEK) за 172,7 млн юанів (25,74 млн дол).
Агентство зазначає, що акредитив на угоду видало мумбайське відділення HDFC.
"У платіжних документах SUEK просить Ultratech перерахувати гроші в юанях на рахунок у шанхайській філії China Everbright Bank. Філія HSBC у Гонконгу вказана як банк-кореспондент", - йдеться у статті.
При цьому, у Reuters немає надійних підтверджень, чи дійшли ці гроші - проте минулого тижня стало відомо про те, що Ultratech імпортувала 157 000 тонн вугілля SUEK.
HDFC Bank і HSBC відмовилися від коментарів. Ultratech, SUEK і China Everbright Bank не відповіли на запити про коментарі.
Більш широке використання юаня для розрахунків може допомогти допомогти Москві в обході санкцій і одночасно підтримати прагнення Китаю до посилення його валюти у світовій торгівлі, резюмує видання.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатись можна тут.