Індія у червні купила партію російського вугілля, заплативши за нього в юанях – ЗМІ

Індійський виробник цементу Ultratech в червні купив партію російського вугілля, заплативши за нього в юанях - операцію підтримав найбільший приватний банк Індії HDFC.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на рахунок-фактуру, з яким ознайомилось агентство, та джерела.

"Немає жодних припущень про те, що закупівля, про деталі якої раніше не повідомлялося, якимось чином порушує санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну.

Проте такий вид торгівлі знизити вплив санкцій Заходу проти Москви", - пише Reuters.

Агентство підкреслює - така угода свідчить про те, що Росія може продовжувати торгувати своїми товарами, не розраховуючись у доларах.

Згідно з рахунком-фактурою від 5 червня та за інформацією джерел видання, банк HDFC підтримав купівлю виробником цементу Ultratech російського вугілля у Сибірської вугільної енергетичної компанії (SUEK) за 172,7 млн юанів (25,74 млн дол).

Агентство зазначає, що акредитив на угоду видало мумбайське відділення HDFC.

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"У платіжних документах SUEK просить Ultratech перерахувати гроші в юанях на рахунок у шанхайській філії China Everbright Bank. Філія HSBC у Гонконгу вказана як банк-кореспондент", - йдеться у статті.

При цьому, у Reuters немає надійних підтверджень, чи дійшли ці гроші - проте минулого тижня стало відомо про те, що Ultratech імпортувала 157 000 тонн вугілля SUEK.

HDFC Bank і HSBC відмовилися від коментарів. Ultratech, SUEK і China Everbright Bank не відповіли на запити про коментарі.

Більш широке використання юаня для розрахунків може допомогти допомогти Москві в обході санкцій і одночасно підтримати прагнення Китаю до посилення його валюти у світовій торгівлі, резюмує видання.

Економічна правда