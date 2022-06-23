Індія сертифікує танкери підсанкційного Совкомфлоту, аби ті надалі перевозили нафту

Індія надає сертифікат безпеки для десятків суден російського Совкомфлоту, що дозволяє підсанкційній російській компанії Совкомфлот продовжувати торгувати морською нафтою.

Про це повідомляє Reuters.

Сертифікація Індійським реєстратором судноплавства (IRClass), однією з провідних у світі класифікаційних компаній, є останньою ланкою в ланцюзі оформлення документів після страхового покриття, що необхідно для підтримки державного танкерного флоту РФ "Совкомфлоту" і доставки російської нафти на зарубіжні ринки.

Дані, зібрані з веб-сайту IRClass, показують, що IRClass сертифікував понад 80 суден, які перебувають під управлінням SCF Management Services (Dubai) Ltd, дубайської компанії, зазначеної як дочірня компанія на сайті "Совкомфлоту". Джерело агентста, знайоме з процесом сертифікації, повідомило, що більшість суден "Совкомфлоту" тепер мігрували в IRClass через "дочку" в Дубаї.

Класифікаційні товариства підтверджують, що судна є безпечними та придатними до мореплавства, що важливо для страхування та доступу до портів. Із запровадженням санкцій проти РФ за вторгнення в Україну, західні сертифікатори припинили надавати свої послуги державі-агресору.

Сертифікатор Індії є одним з 11 членів Міжнародної асоціації класифікаційних товариств (IACS), провідних сертифікаторів, на які припадає понад 90% світового вантажотоннажу. Чотири провідні члени IACS із Великобританії, Норвегії, Франції та США припинили надавати послуги російським компаніям через санкції.

Представник IRClass, натомість, заявив, що "індійський класифікатор судноплавства, як міжнародне товариство класифікації суден, повторює, що ми не сертифікували судна, які належать, є під прапором чи керуються російськими компаніями". При цьому речник відмовився коментувати зв'язок дубайського підрозділу з його російським материнським підрозділом.

ВІДЕО ДНЯ

"Совкомфлот" раніше потрапив під санкції з боку Британії та Євросоюзу, тоді як США обмежили його фінансову діяльність.