В РФ оштрафовали Google на рекордную сумму

В РФ Московский суд назначил Google оборотный штраф в 21,08 млрд рублей за повторное неудаление с YouTube "запрещенной в России информации".

Об этом пишут "Ведомости".

Как заявили в суде, это 10% выручки Google и аффилированных лиц на территории России.

"Если решение суда выдержит апелляцию, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год.

В декабре 2021 года этот же суд постановил взыскать с корпорации в России около 7,2 млрд. рублей штрафа", - пишет издание.

Компания безуспешно оспаривала его в суде. Впоследствии в Роскомнадзоре заявили о полном взыскании штрафа с Google.

В июне Роскомнадзор составил новый протокол по Google - за повторное неудаление материалов на YouTube, в которых "обнаружили недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине (так в РФ называют полномасштабную войну с Украиной - ред.)".

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Напомним:

В июне российская "дочка" Google – ООО "Гугл" – подала в суд заявление о собственном банкротстве.

Ранее сообщалось, что корпорация Google вывезла из РФ большинство своих сотрудников - значительная часть сотрудников переехала в Дубай, где у Google есть большой офис.

Google стал предлагать перемещение сотрудников из России после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.

Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала своё банкротство в стране.

Экономическая правда