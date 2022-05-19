Google вывез большинство сотрудников из России – WSJ

Корпорация Google вывезла из РФ большинство своих сотрудников - значительная часть сотрудников переехала в Дубай, где у Google есть большой офис.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые сотрудники решили остаться в России и покинуть компанию. Таким образом, в скором времени у Google больше не будет сотрудников в России.

Google стал предлагать перемещение сотрудников из России после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.

"Арест российскими органами власти банковского счета Google в России сделал невыполнимым функционирование нашего российского офиса, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, а также выполнение других финансовых обязательств", - заявили в Google.

Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала своё банкротство в стране.

"Увольнение сотрудников Google и запланированное банкротство подчеркивают дальнейшее ухудшение отношений России с западными технологическими компаниями после российского вторжения в Украину. В 2014 году Google закрыла свой инженерный офис в России, поскольку правительство усилило подавление свободы в Интернете, но компания продолжала продавать рекламу и продавать свою продукцию в московском офисе", - напоминает издание.

После того, как началась война в Украине и западные страны ввели санкции против России, цензура в РФ обвинила видеосервис компании YouTube в распространении дезинформации и разжигании протестов. В марте Google приостановил большинство своих коммерческих сделок в стране, включая всю рекламу, добавляет WSJ.

В среду Google сообщила, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступными в России.

YouTube попал под критику российских регуляторов за блокировку кремлевских каналов и отказ удалить контент, который Россия приказала закрыть. Но российское правительство до сих пор не заблокировало сервис, который очень популярен в России.

Экономическая правда