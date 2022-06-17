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Российская "дочка" Google подала в суд заявление о банкротстве

Пятница, 17 июня 2022, 09:15 - Алексей Павлыш

Российская "дочка" Google – ООО "Гугл" – подала в суд заявление о собственном банкротстве.

Об этом пишет РБК со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

Ранее сообщалось, что корпорация Google вывезла из РФ большинство своих сотрудников - значительная часть сотрудников переехала в Дубай, где Google имеет большой офис.

Google стал предлагать перемещение сотрудников из России после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.

"Арест российскими органами власти банковского счета Google в России сделал невыполнимым функционирование нашего российского офиса, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, а также выполнение других финансовых обязательств", - заявили в Google.

Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала своё банкротство в стране.

В Google сообщили, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступные в России.

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Google Россия компании банкротство
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