Украина просит ЕС наложить санкции на тридцать российских банков

Международная рабочая группа Ермака-Макфола призвала ЕС ввести санкции против всех российских государственных банков из 30 крупнейших, включая Газпромбанк.

Об этом говорится в Twitter группы.

"Продолжается обсуждение седьмого пакета санкций. В повестке дня – включение ряда российских банков, участвующих в финансировании войны, в список SDN".

Мы бы просто ввели санкции против всех банков из топ-тридцати, включая Газпромбанк. Оплату газа можно легко производить по отдельному механизму", – отмечается в сообщении.

Санкции SDN предусматривают полный запрет на операции с исключениями для конкретных, четко определенных целей. К примеру, они могут касаться банков, имеющих лицензию на воплощение наружной торговли.

Напоминаем:

Советник Зеленского Олег Устенко написал письмо в банки JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole, с просьбой прекратить финансирование компаний, торгующих российской нефтью и продающих поддерживаемые государством акции нефтегазовых групп.

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Подразделения HSBC и Crédit Agricole по управлению активами владеют акциями Газпрома и Роснефти.

Согласно письму, Citigroup предоставляет кредиты российскому нефтегазовому гиганту Лукойл и Vitol, торгующему российской нефтью. HSBC и Citigroup ведут переговоры с потенциальными покупателями своих местных предприятий.

Россия выплачивает заработные платы и надбавки своим солдатам, ведущим войну против Украины, через Газпромбанк – он до сих пор избегает серьезных санкций Запада, в том числе отключения от SWIFT.