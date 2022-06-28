РФ платит своей армии за войну в Украине из-за Газпромбанка, который до сих пор избегает санкций – "Схемы"

Россия выплачивает заработные платы и надбавки своим солдатам, ведущим войну против Украины, через Газпромбанк – он до сих пор избегает серьезных санкций Запада, в том числе отключения от SWIFT.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода).

Сейчас "Газпромбанк" – это единственный крупный российский банк, до сих пор избежавший масштабных западных санкций. Его спасает то, что именно на счета этого банка поступает уплата европейских стран за российские газ и нефть.

Но через этот же банк Министерство обороны РФ выплачивает зарплату и "боевые доплаты" российским военным, ведущим агрессивную войну против Украины. Эти военнослужащие сейчас находятся в разных воинских частях РФ, а сотрудничество банка с командованием российской армии является системным.

Наиболее раннее подтверждение того, что российские военные получают зарплату из-за "Газпромбанка", которое журналистам удалось найти, датируется 2015 годом.

На сайте 64-й мотострелковой бригады, которая базируется в Хабаровском крае, есть упоминание о том, что военные получали в этом банке денежное довольствие, то есть – заработную плату. Солдаты этой бригады участвовали в полномасштабном вторжении в Украину: в народе их прозвали "бучанскими разнорабочими", а их преступления против мирных людей расследуют правоохранители.

Журналисты обнаружили доказательства того, что такие выплаты проходили и в последующие годы вплоть до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Пока российские военные получают через этот банк не только зарплату, но и так называемые "боевые" – дополнительные выплаты за участие в полномасштабном вторжении.

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Запрос "Схем" о комментарии по сотрудничеству с Минобороны РФ в "Газпромбанке" оставили без ответа.

Таким образом, банк, аккумулирующий европейские средства за российские нефть и газ, служит "кошельком" для зарплатных выплат российской армии за ведение агрессивной войны против Украины. Отмечается, что "Схемы" изложили эти факты в письме Совету ЕС и ожидают комментария.