Советник Зеленского написал письмо американским и европейским банкам, обвинив их в в связях с Россией

Советник Зеленского Олег Устенко написал письмо в банки JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole, с с просьбой прекратить финансирование компаний, которые торгуют российской нефтью и продают акции поддерживаемых государством нефтегазовых групп.

Об этом пишет FT.

Также, банки обвинялись в затягивании" войны, поскольку они предоставляют кредиты компаниям, поставляющим российскую нефть. Устенко также пригрозил, что они не будут допущены к участию в послевоенном восстановлении Украины.

Напоминаем:

Подразделения HSBC и Crédit Agricole по управлению активами владеют акциями Газпрома и Роснефти.

Согласно письму, Citigroup предоставляет кредиты российскому нефтегазовому гиганту Лукойл и Vitol, торгующему российской нефтью. HSBC и Citigroup ведут переговоры с потенциальными покупателями своих местных предприятий.