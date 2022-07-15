У Ахметова рассказали, что будет с работниками его медиа-группы после его выхода из бизнеса

После выхода Рината Ахметова из медиарынка работников будут увольнять в несколько этапов, первая волна начнется 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе SCM.

Каждый работник "Медиа Группы Украина" также получит выходное пособие в размере от 3 до 12 месячных окладов в зависимости от количества лет работы в группе. Для расчета окладов за основу примут среднемесячные зарплаты сотрудников за 2021 год, то есть до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Отмечается, что все исходящие выплаты гарантирует компания SCM.

"Процесс завершения сотрудничества медиагруппы с нашими сотрудниками пройдет в несколько этапов. Первый, что стартует в понедельник, будет касаться тех, кто по состоянию на 11 июля не был вовлечен в производственные процессы. О следующих будет поставлено в известность отдельно", – пояснили в компании.

Напоминаем:

В понедельник миллиардер Ринат Ахметов заявил о "вынужденном выходе" его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса на выполнение антиолигархического закона, принятого в прошлом году. Несколькими днями ранее Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Вадима Новинского.

Как следствие, он вышел из-под двух критериев признания олигархом, в частности, благодаря составлению депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским.