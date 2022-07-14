Малюська: Ахметов більше не олігарх, зокрема – завдяки Новинському

Мільярдер Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом після виходу з медіа-бізнесу та складання депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав під час дискусії ОПОРА.Live, повідомляє Liga.net.

"Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для пана Ахметова", – сказав міністр.

Водночас Малюська припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

"Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це "нога в дверях" з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес", – вважає Малюська. Він вказав на те, що мільярдер не зміг продати свій медіа-бізнес в умовах війни і натомість лише передав державі ліцензії своїх ЗМІ.

"Ця фраза не має комунікаційного особливого сенсу, має тільки юридичний, щоб створити собі запас для подальшого можливого оскарження в судах, у міжнародних судах, де завгодно, щоб повернути або собі активи, або їхню грошову компенсацію з посиланням на те, що або влада, або росіяни поставили в скрутне становище, де цінний актив довелось віддавати безкоштовно", – припустив Малюська.

Довідка. Вадим Новинський – у минулому член уже забороненої партії "Опозиційний блок", ще раніше – член "Партії регіонів". Він був народним депутатом кількох скликань. ВІДЕО ДНЯ Новинський є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" та власником понад 25% пакету компанії "Метінвест", що входить до інвесткомпанії СКМ Ахметова.



Читайте також: Олігархи в законі. Кого хоче "розкуркулити" Зеленський

Нагадуємо:

У понеділок мільярдер Рінат Ахметов заявив про "вимушений вихід" його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу на виконання антиолігархічного закону, ухваленого минулого року. Декількома днями раніше Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народного депутата Вадима Новинського.

Торік президент Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний" закон. Згідно нього олігархом, вважатиметься фізособа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

4) володіє активами у понад 1 мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб.