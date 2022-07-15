После скандала "Нафтогаз" перевел закупки газа на новую "понятную" площадку

После скандала и отзыва лицензии у "Украинской межбанковской валютной биржи, ГК "Нафтогаз Трейдинг" заявила о возобновлении закупки газа внутреннего ресурса на новой площадке - ООО "СааС платформа ЮАйСии".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предыстория: в апреле "Нафтогаз" возобновил биржевую торговлю - начал покупать газ на "Украинской межбанковской валютной бирже" Александра Гинзбурга, однако после скандала с продажей сжиженного газа фирмам из орбиты группы "Приват" Коломойского вдвое дешевле рынка, ГБР начало расследование, а регулятор остановил лицензию ЧАО "УМВБ".

Убытки государства от одной этой сделки оценивается правоохранительными органами более чем в 300 млн гривен.

После прекращения деятельности ЧАО "УМВБ", причины чего можно почитать по ссылке, ГК "Нафтогаз Трейдинг" также временно прекратил закупать газ на внутреннем рынке.

Уже вечером 20 июля "Нафтогаз Трейдинг" разослал электронные письма участникам рынка, в которых сообщалось о том, что компания со следующего дня планирует принимать участие в аукционах, но уже на новой площадке – ООО "СааС платформа ЮАйСии".

Что о ней известно? "СааС платформа ЮАйСии" была создана 2 июня 2022 года, то есть за 19 дней до начала торгов.

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Уставный капитал компании составляет всего 1000 грн, 40 из которых внес руководитель Владислав Кравец, а еще 960 грн – ЧАО "УМВБ" (с которой НАК вынужденно прекратил сотрудничество из-за отзыва лицензии), конечным бенефициаром которого является Александр Гинзбург, равно как и группы "УМВБ".

Кроме того, новая платформа не имеет лицензии на биржевую торговлю, поэтому открытым остается вопрос, каким образом проходят торги. СааС даже не имеет собственного сайта, а результаты торгов без лишних подробностей публикует "Нафтогаз Трейдинг".

Из-за закрытости площадки неизвестно, что происходит на этих торгах, у кого и по какой цене закупается газ, хотя основной целью сотрудничества с СааС НАК называл именно "прозрачность закупок" и "развитие конкуренции".

Экономическая правда