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Нацкомиссия по ценным бумагам остановила лицензию одной из товарных бирж

Пятница, 13 мая 2022, 22:41

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила до окончания военного положения остановить действие лицензии "Украинской межбанковской валютной биржи".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"По имеющейся у регулятора информации, лица, связанные с конечными бенефициарными владельцами биржи и ее правлением, вели деятельность, на которую не было соответствующей лицензии", - говорится в сообщении.

Комиссия решила остановить лицензию для проведения проверки указанных фактов, поскольку они могут оказать негативное влияние на работу товарных рынков.

Таким образом, на сегодняшний день в Украине остается две лицензированные Нацкомиссией товарные биржи – Украинская энергетическая биржа (УЭБ) и Украинская универсальная биржа.

Напомним, в апреле "Нафтогаз" возобновил биржевую торговлю газом, выбрав для этого площадку УМВБ.

К первым сделкам на упомянутой бирже у участников рынка возникло много вопросов.

Подробно об этом можно прочитать в тексте: "Нафтогаз" вернулся на биржу: как проходят торги газом и почему это раздражает рынок

Экономическая правда

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газ биржа
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