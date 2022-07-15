Дело ПриватБанка: ВАКС оставил в силе заочный арест Дубилета

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Высший антикоррупционный суд в апелляции оставил в силе заочный арест эксочителю ПриватБанка Александру Дубилету.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКСа.

"Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения бывшему председателю правления ПАО "КБ "Приватбанк", – сообщили в суде. Сторона Дубилета в апелляции оспаривала постановление ВАКС от 22 декабря 2021 года об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее заседание прошло в пятницу, 15 июля. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

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Напоминаем:

22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) бывшему председателю правления Приватбанка Александру Дубилету.

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Дубилета подозревают в растрате средств ПриватБанка незадолго до его национализации. Речь идет о двух эпизодах: растрате 137 млн грн и 8 млрд грн.

По первому, следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, банк на основании ложных документов выплатил за свой счет более 136,89 млн гривен в пользу связанной компании "Ингосстрах".

Кроме того, накануне национализации топ-чиновники приняли решение о незаконном списании долгов иностранных компаний Louis Dreyfus Company Suisse S.A. и Quadra Commodities SA. перед банком вместо этих обществ должником определили связанную с "Приватбанком" фирму Claresholm Marketing LTD. Ущерб по этому эпизоду превышает 8,2 млрд грн

По первому эпизоду Дубилета сообщили о подозрении в феврале, а затем, в марте – по второму. Кроме него, подозрения получили и другие бывшие топ-чиновники Приватбанка.

По данным защиты, Дубилет находится в Израиле. Он убеждает, что не скрывается от следствия, а прибытие в Украину на сегодняшний день ставит под угрозу его жизнь.