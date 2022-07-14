ЕС может снять санкции с некоторых россиян из-за юридических проблем – Bloomberg

Подсанкционный российский олигарх Алишер Усманов getty images

Евросоюз обсуждает упразднение санкций на некоторых россиян, ведь они якобы могли быть наложены на слабых основаниях.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

В настоящее время около 30 человек обратились в суд из ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились с таким запросом непосредственно в ЕС.

Юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС, что некоторые из этих запросов были оправданы. По их мнению, информация, впоследствии предоставленная подсанкционными лицами, показала, что доказательства, на которых основываются санкции, могли быть слабыми, устаревшими или неправильными. Собеседники агентства не уточнили количество ошибок, найденных юристами ЕС, и имена причастных людей.

Известно, что среди тех, кто оспаривает наложенные на них санкции ЕС – российские олигархи Роман Абрамович, Виктор Рашников, Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Мельниченко и Дмитрий Мазепин. Одним из первых, еще в конце апреля, иск в Европейский суд подал олигарх Алишер Усманов, санкции против которого были введены почти сразу после полномасштабного вторжения.

Также санкции оспаривает стальной магнат Алексей Мордашов.

ЕС планирует включить в санкционный список еще около 50 человек и организаций в рамках седьмого пакета санкций.

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В ответ на санкции блока в суд подан 41 иск относительно физических, юридических и отраслевых мероприятий.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС и страны G7 наложили санкции против сотен физических и юридических лиц, причастных к финансированию или пропаганде российской войны.