Абрамович теж оскаржує санкції проти себе в суді ЄС

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Російський олігарх Роман Абрамович, який потрапив під санкції Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну, подав позови до Європейського суду у спробі оскаржити санкцій.

Про це повідомив Forbes Росія з посиланням на картку справи у суді, зареєстровану 25 травня.

Санкції щодо Абрамовича було запроваджено 15 березня у рамках четвертого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. У Брюсселі пояснили, що Абрамович є російським олігархом, який має давні та тісні зв'язки з Владіміром Путіним, завдяки чому олігарх мав можливість нарощувати свої статки.

Крім того, під європейські санкції потрапив інший російський олігарх – Віктор Рашніков, основний акціонер Магнітогорського металургійного комбінату (ММК). Він також оскаржує санкції проти себе – відповідна справа зареєстрована 24 травня.

Разом із Абрамовичем та Рашніковим санкції проти себе оскаржують олігарх Михайло Фрідман та Пьотр Авен.

У травні аналогічні позови подали російська держкорпорація ВЕБ.РФ та її голова Ігор Шувалов, акціонер "Магніта" Алєксандр Вінокуров (зять глави МЗС Росії Сергія Лаврова), Андрєй Мельниченко (акціонер "Єврохіма"), Дмитро Мазепін (співвласник "Уралхіма", "Уралкалія", "Тольяттіазота") та інші.

Одним із перших, ще наприкінці квітня, позов до Європейського суду подав олігарх Алішер Усманов, санкції проти якого запровадили майже відразу після повномасштабного вторгнення.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що судові суперечки ЄС щодо санкцій можуть тривати роками і рідко призводять до перемоги тих, на кого вони спрямовані. Наприклад, український експрезидент-втікач Віктор Янукович і його син залишаються в списку санкцій ЄС з 2014 року, навіть після того, як виграли справи щодо їхнього включення до санкцій 2020 року.