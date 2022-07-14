Малюска: Ахметов больше не олигарх, в частности – благодаря Новинскому

Миллиардер Ринат Ахметов вышел из-под двух критериев признания олигархом после выхода из медиа-бизнеса и составления депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в ходе дискуссии ОПОРА.Live, сообщает Liga.net.

"Господин Новинский был прямой связью для того, чтобы признать олигархом господина Ахметова. Потому что они являются партнерами по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. Поэтому отказ от мандата убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", – сказал министр.

В то же время Малюська предположил, что Ахметов, возможно, отказался от своих медиа не окончательно.

"Это мое субъективное мнение, не готовое говорить, что это так, но кажется, что юридически это "нога в дверях" с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес", - считает Малюська. Он указал на то, что миллиардер не смог продать свой медиа-бизнес в условиях войны и только передал государству лицензии своих СМИ.

"Эта фраза не имеет особого коммуникационного смысла, имеет только юридический, чтобы создать себе запас для дальнейшего возможного обжалования в судах, в международных судах, где угодно, чтобы вернуть либо себе активы, либо их денежную компенсацию со ссылкой на то, что либо власть, или россияне поставили в затруднительное положение, где ценный актив пришлось отдавать бесплатно", – предположил Малюська.

Справка. Вадим Новинский – в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще раньше – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов. ВИДЕО ДНЯ Новинский является основателем финансово-промышленной группы "Смарт-Холдинг" и владельцем более 25% пакета компании "Метинвест", входящего в инвесткомпанию СКМ Ахметова.

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Напоминаем:

В понедельник миллиардер Ринат Ахметов заявил о "вынужденном выходе" его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса на выполнение антиолигархического закона, принятого в прошлом году. Несколькими днями ранее Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Вадима Новинского.

В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон. Согласно ему олигархом, будет считаться физлицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем монополии;

4) владеет активами более 1 миллиона прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.