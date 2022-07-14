Курс валют на 14 июля: в обменниках евро стал дешевле доллара

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Средний курс гривни в кассах банков 14 июля составляет 36,95-37,8 грн. за доллар, а на черном рынке – в пределах 37,5-37,7 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 14 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 36,95-37,8 грн (курс на 13 июля – 36,9-37,725 грн);

Евро – 36,9-37,95 грн (курс на 13 июля – 36,88-38,0 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 37,2-37,8 грн, Сбербанк – 36,9-37,85 грн, Укрэксимбанк – 37,25-37,75 грн, Райффайзен – 37,2-37,9 грн. грн.

Кроме того, некоторые банки "отпустили" свой курс для безналичных расчетов в валюте. В частности, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 36,496 грн за доллар, в Укрэксимбанке – 37,25-37,75 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 34,4-34,5 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке также продолжили начавшееся на прошлой неделе стремительное падение. Так, к 11:30 они составляли 37,72-37,82 грн за доллар, а во вторник 13 июля колебались на уровне 37,43-37,66 грн.

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Напоминаем:

Государственный ПриватБанк с 6 июля установил рыночный курс валютообмена для безналичных операций, вместе с Приватом курс отпустил ряд других крупных банков Украины. После этого наличная гривна начала стремительно дорожать в обменниках и кассах.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – раньше он не мог отклоняться более чем на 10% официально установленного регулятором.