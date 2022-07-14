"Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара

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В последнюю неделю в Украине наблюдается существенный рост наличного курса валют: это связано с паническими настроениями и "карточным туризмом".

Об этом в комментарии ЭП рассказал заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Так, доллар в обменниках подорожал с 35,2/35,35 грн. 5 июля до 37,43/37,65 грн. 13 июля.

Тенденция к обесцениванию гривни началась в небанковских обменниках, однако очень быстро распространилась на банковские. Некоторые банки уже устанавливают курс наличного доллара на уровне более 38 гривень.

Два курса

Начиная с 24 февраля, валютный рынок в Украине фактически прекратил свое существование. Национальный банк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 грн. По этому курсу импортеры могут покупать валюту для ввоза товаров в Украину, а экспортеры обменивают свою валютную выручку на гривне.

Именно экспортеры и импортеры формировали преобладающую долю предложения и спроса на валютном рынке, и пока они не влияют на формирование курса.

Изменяется курс только на наличном сегменте рынка, участие в котором принимает население. Эти колебания не отражают общую ситуацию в экономике, а свидетельствуют о балансе спроса и предложения на наличную валюту среди граждан.

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Конец "карточному туризму"

Первой причиной нынешнего скачка курса наличной валюты в Нацбанке называют решение крупнейших по количеству клиентов банков уравнять свои курсы по карточным операциям с наличным курсом.

Этот шаг спровоцировал дефицит наличной валюты в Украине, ведь карточные туристы обеспечивали значительную долю предложения валюты на рынке. Несмотря на это, в Нацбанке приветствуют это решение крупных банков.

"Это необходимый шаг для борьбы с "карточным туризмом" - схемой, согласно которой граждане снимали валюту за границей по "лучшему" курсу и затем продавали ее в Украине, и таким образом зарабатывали", - считает Юрий Гелетий.

Поскольку экспорт в Украину возобновляется медленно, то на оплату расчетов по снятию наличной валюты за рубежом Нацбанк тратил золото-валютные резервы Украины. Их объем в июне продолжал стремительно снижаться и упал на 9%.

"Соответственно, прекращение "карточного туризма" будет способствовать замедлению снижения международных резервов, которые сегодня позволяют бесперебойно осуществлять оборонные закупки, импорт продукции, расчеты за рубежом и тому подобное", — добавляет он.

Напомним, что с 20 мая НБУ разрешил украинским банкам свободно устанавливать курс наличной валюты. До этого банковский курс не мог превышать официального более чем на 10%. Тем не менее, часть крупных банков оставила курс по карточным операциям на низком уровне.

6 июля ПриватБанк, а затем и Монобанк, решили установить по карточным операциям такой же курс, как и курс наличной валюты.

Спекулятивные комментарии и психологический фактор

Основной причиной роста курса валют на наличном рынке в Нацбанке считают даже не понижение предложения в заявку с прекращением схемы "карточного туризма", а психологический фактор.

"Что происходило в конце прошлой недели? Гривня начала понемногу проседать, и на этом фоне в медиапространстве начали появляться комментарии о предстоящем значительном ослаблении гривни. Это тем или иным образом повлияло на настроения населения и способствовало оживлению спроса на наличную валюту", – отмечает Гелетий.

Он считает, что реально спрогнозировать, каким будет курс доллара в будущем невозможно, ведь он зависит от очень большого количества факторов: ситуации на фронте, ритмичности поступления международной помощи, экономических и других факторов.

"Поэтому часть из соответствующих комментариев была спекулятивной", — резюмирует замглавы НБУ.

Курс может двигаться в обе стороны

Национальный банк традиционно не дает прогнозов по поводу того, каким будет курс валют в будущем. Однако там не перестают напоминать, что гривня может как обесцениваться, так и укрепляться.

"Также хочу напомнить, что курс в наличном сегменте валютного рынка может как ослабляться, так и укрепляться – именно так и работает рыночное ценообразование. Это мы видели в первые месяцы войны, это происходило в мае-июне", — подчеркивает Гелетий.

Он считает, что и в этот раз ситуация с ростом курса валют на наличном рынке может измениться. "Соответствующая ситуация временная и колебания уменьшатся по мере насыщения предложения".

Что НБУ и правительство делают для поддержки гривни?

Во-первых, 20 мая НБУ разрешил банкам свободно устанавливать курс валют в своих наличных обменниках. После этого банки начали конкурировать с небанковскими обменниками и курс у последних начал снижаться. В то же время, объемы операций по торговле наличной валютой между банками и населением существенно вырос.

"Это решение дало результат и среднедневной объем торгов между банками и клиентами в наличном сегменте валютного рынка после 20 мая вырос более чем в четыре раза по сравнению с первыми двумя декадами мая – до 38 млн дол. США, а в июне – почти до 80 млн дол. США", — подчеркивают в Нацбанке.

Во-вторых, в начале июня НБУ поднял уровень учетной ставки с 10% до 25% годовых.

Регулятор ожидает, что после этого гривневые инструменты, такие как депозиты и ОВГЗ, будут дорожать и станут более привлекательными для населения. Как следствие, люди будут покупать меньше валюты и создавать меньшее давление на курс.

"Процесс повышения ставок по депозитам уже начался. В то же время банкам нужно время, чтобы адаптировать новый уровень учетной ставки в свои инструменты фондирования. Мы также находимся в диалоге с Министерством финансов и ожидаем, что доходность по гривневым ОВГЗ увеличится", — отмечает Юрий Гелетий.

В-третьих, НБУ и Минэкономики упразднили перечень критического импорта. Другими словами, бизнес сейчас может покупать валюту для ввоза любых товаров. Правда, одновременно Рада вернула на импорт пошлины, акцизы и НДС.

"Какое отношение имеет это решение к наличному рынку? Часть наличной валюты на нем покупалась с целью финансирования так называемого "серого" импорта, не входившего в перечень товаров критического импорта. Сейчас бизнес сможет импортировать любую продукцию, соответственно спрос на наличную валюту постепенно снизится", — пояснил Гелетий.