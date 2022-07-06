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ПриватБанк установил рыночный курс безналичного обмена валют

Среда, 6 июля 2022, 09:00 - Алексей Павлыш

Государственный ПриватБанк с 6 июля устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций.

Об этом говорится в сообщении банка.

"В первую очередь, это касается курсов конвертации по карточкам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт", - говорится в сообщении.

В банке объяснили, что устанавливают единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов клиентов.

Напомним:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.

Государственный ПриватБанк тогда заявил, что сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по своим картам за пределами страны, действовавший до отмены Нацбанком ограничений на верхний предел такого курса.

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Приватбанк курс валют валюта гривня
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