Федрезерв США может рассмотреть повышение ставки на исторический 1%

Федеральная резервная система США может повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов, чего не было с начала 90-х.

Об этом сообщает Bloomberg на основе данных опрошенных экономистов.

Инвесторы предполагают, что ФРС, скорее всего, повысит процентные ставки на 100 базисных пунктов на своем заседании 26-27 июля. Это будет наибольшим повышением с тех пор, как ФРС начала использовать процентные ставки овернайт для проведения монетарной политики в начале 1990-х годов.

Федеральная резервная система стала агрессивно бороться с инфляцией после того, как ее обвинили в ее изначально медленной реакции, подстрекательстве финансовых рынков и увеличении риска того, что ее действия могут склонить экономику США к рецессии.

Учитывая последние данные инфляции в США по соображениям июня, экономисты Nomura Securities International теперь ожидают увеличения базовой ставки ФРС на полный процентный пункт на июльском заседании.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в прошлом месяце, что в июле вероятно повышение на 50 или 75 базисных пунктов. Но с тех пор большинство его коллег либо повторили эти слова, либо склонились к более существенному шагу.

"В июле нужно допускать [повышение ставки на] 100", – сказал Эндрю Голленгорст, главный экономист Citigroup США. "Называть пик инфляции нужно тоже очень осторожно – несколько месяцев назад он должен составить 8,3%".

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Представители ФРС заявляли, что хотят добиться диапазона ставки от 3,25 до 3,5% к концу этого года. Однако фьючерсные рынки показывают, что инвесторы ожидают увидеть больший диапазон от 3,5% до 3,75% до конца года.





