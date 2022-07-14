В Стамбуле предварительно договорились о деблокаде трех украинских портов – WSJ

Во время встречи между Украиной, ООН, РФ и Турцией в Стамбуле стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна, все суда будут проверяться ВМС Турции.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на лицо, знакомое с ходом переговоров.

Предварительно стороны согласовали такой механизм: зерно может отправляться из трех украинских портов в конвоях в сопровождении украинских кораблей, одновременно будет действовать режим прекращения огня для защиты судов в географических пределах. Частично будет произведено разминирование.

Достоверно известно, что один из этих портов – морской порт Одессы. Также, по данным украинского Forbes, деблокада будет касаться соседних портов: Черноморского и "Южного".

Следующим пунктом договоренности является то, что Военно-морские силы Турции будут проверять пустые корабли, прибывающие в украинские порты. Ранее государство-агрессор Россия хотело проверять их единолично, заявляя, что эти суда могут использоваться для транспортировки западного оружия в Украину.

Кроме того ООН создаст командно-контрольный центр в Стамбуле для мониторинга уровня угрозы для судов.

Остается согласовать технические детали, в частности, как будут разминированы украинские порты. Украина сначала сообщила ООН, что безопасный проход может быть проложен через заминированное море, но плавающие мины также должны быть обезврежены.

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Однако, отмечает собеседник WSJ, говорить о неизбежности подписания договоренностей рано. Кроме того, делегация РФ пока не получила "зеленый свет" под президента государства-агрессора Владимира Путина.

Напоминаем:

В Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры между Украиной, ООН, РФ и Турцией по поводу деблокады украинских портов для экспорта зерна.

После встречи генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что стороны добились "критического" прогресса. В частности, достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.

На следующей неделе стороны снова встретятся, чтобы, по словам главы Минобороны Турции, пересмотреть все детали и подписать окончательный документ.