Выше прогнозов: инфляция в Штатах прыгнула в рекорд с 1981 года

Инфляция в Соединенных Штатах превысила прогнозы экономистов и выросла до 9,1% – это самый высокий показатель с 1981 года.

Об этом говорится в данных Бюро статистики труда США.

Индекс потребительских цен по всем группам товаров вырос на 9,1% в июне в годовом измерении, что является самым большим показателем с ноября 1981 года. Базовая инфляция, не учитывающая влияние краткосрочных изменений цены на продукты питания и энергетики, выросла на 5,9%.

Быстрее всего росли цены на энергетику: индекс вырос на 41,6%, или больше всего с 1980 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год – быстрее всего с 1981 года.

В месячном измерении инфляция в США выросла на 1,3%, также из-за стоимости энергоносителей и продовольствия. Такие результаты превысили прогнозы экономистов, ожидавших, что инфляция в США достигнет 8,8% в июне.

Как пишет Bloomberg, несмотря на то, что многие экономисты ожидают пика инфляции в текущем цикле по результатам июня, отдельные составляющие могут дольше удерживать ценовое давление. В частности, из-за влияния на мировую экономику российско-украинской войны и карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Ожидается, что Федрезерв США во второй раз поднимет учетную ставку на 75 базисных пунктов в июле для сдерживания рекордной за десятилетие инфляции в стране.

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Напоминаем:

В прошлом месяце Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 1,5-1,75%. Это наибольшее сиюминутное повышение процентных ставок с 1994 года.

В мае инфляция в США ускорилась до 8,6% в годовом исчислении по сравнению с 8,3% в апреле – это максимальные темпы роста с конца 1981 года.