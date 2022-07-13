Курс валют на 13 июля: наличная гривня упала до 37 за доллар

Средний курс гривни в кассах банков 13 июля продолжает стремительно падать и составляет 36,95-37,725 грн за доллар, а на черном рынке – более 37,5 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 13 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 36,95-37,725 грн (курс на 12 июля – 36,2-37,3 грн);

Евро – 36,88-38,0 грн (курс на 12 июля – 36,3-37,5 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 36,6-37,6 грн, Ощадбанк – 37,0-37,95 грн, Укрэксимбанк – 37,25-37,85 грн, Райффайзен – 37,5-38,0 грн.

Кроме того, некоторые банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. В частности, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 36,63 грн за доллар, в Укрэксимбанке – 37-37,5 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 34,4-34,5 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке также продолжили начавшееся на прошлой неделе стремительное падение. Так, к 15:10 они составляли 37,52-37,72 грн за доллар, а во вторник 12 июля колебались на уровне 37,24-37,52 грн.

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Напоминаем:

Государственный ПриватБанк с 6 июля установил рыночный курс валютообмена для безналичных операций, вместе с Приватом курс отпустил ряд других крупных банков Украины. После этого наличная гривна начала стремительно дорожать в обменниках и кассах.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – раньше он не мог отклоняться более чем на 10% официально установленного регулятором.