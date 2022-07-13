Украинские предприятия связаны по меньшей мере с шестью гигантами промышленности РФ – исследование

Шесть российских финансово-промышленных групп, в том числе "Газпром" и "Роснефть", имеют связи с украинскими компаниями.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.

Аналитики установили связи с украинскими компаниями таких ФПГ: "Газпром", "Роснефть", USM, группа семьи Лебедевых, группы Олега Дерипаски и Алексея Мордашова.

Российский "Газпром" имеет связи с четырьмя предприятиями в Украине. Кроме профильных предприятий (ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", ООО "Газпром сбыт Украина" и АО "Южниигипрогаз"), где компания владеет долями в уставном капитале компаний напрямую, еще опосредованно через ООО "Газпром добыча Оренбург" владеет свыше 90% евпаторийского оздоровительного заведения ООО "Санаторий "Орен-Крым".

НК "Роснефть" представлена в Украине двумя компаниями: ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" и ООО "РН Коммерс", которая занимается производством и продажей горючего.

Ключевое лицо группы USM Алишер Усманов является бенефициарным владельцем ООО "Петер-Сервис Украина". Предприятие занимается деятельностью в области информационных технологий и компьютерных систем. А совладелец металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов – бенефициарным владельцем ООО "Северсталь дистрибуция".

Бывший офицер КГБ, экс-депутат госдумы РФ Александр Лебедев является бенефициаром 2-х киевских компаний и связан с 4 предприятиями, зарегистрированными в оккупированном Крыму. В частности, СП "Р И С-Украина" и гостиницы ООО "Миндальная роща".

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Больше связей с Украиной – у российского олигарха Олега Дерипаски. Он связан с 9 украинскими компаниями через несколько оффшорных компаний, входящих в группу связанных лиц одного из его главных активов МКПАО "Эн+ групп". Основным украинским активом Дерипаски является ООО "Николаевский глиноземный завод".

Напоминаем:

Около 7 тысяч украинских предприятий, которые сотрудничали с партнерами из Беларуси и России, находятся под усиленным контролем правоохранителей.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину, владельцу ООО "Львовские автобусные заводы", и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия.