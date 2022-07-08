ГБР сообщило о подозрении российскому владельцу завода ЛАЗ

Сотрудники ГБР сообщили о путешествии российскому олигарху Игорю Чуркину, владельцу ООО "Львовские автобусные заводы", и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества.

"Его владелец - гражданин РФ Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время он не хотел терять имущество находящегося в залоге предприятия.

Потому российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком.

Подконтрольный олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении. Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество", - говорится в сообщении.

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Теперь Чуркину и его подчиненному грозит до пяти лет лишения свободы по ст. 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное уведомление органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, объединенных с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

Напомним:

Мэр Львова Андрей Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ", который еще с 1990-х годов принадлежит россиянам.

Экономическая правда