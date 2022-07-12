Правоохранители контролируют тысячи фирм, сотрудничавших с россиянами и беларусами

Около 7000 украинских предприятий, которые сотрудничали с партнерами из Беларуси и России, находятся под усиленным контролем правоохранителей.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, передает Укринформ.

Он напомнил, что с первых дней после полномасштабного вторжения России соответствующие подразделения Нацполиции начали операцию "Актив". В ее пределах были наработаны определенные рекомендации.

Их цель — существенно усилить контроль за выводом валютных средств за границы и максимально уменьшить возможности уплаты несуществующих дивидендов или выплаты существующих кредитов непонятным контрагентам с беларуской или российской стороны.

"И такая работа дает свой результат. В настоящее время под усиленным контролем находятся около семи тысяч украинских предприятий, которые за последние годы сотрудничали с партнерами из Беларуси или РФ. Был предотвращен вывод за границу около 200 миллиардов гривень", — отметил замминистра.

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