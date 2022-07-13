"Роскосмос" откажется от полетов на Луну

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Российская госкорпорация по космической деятельности "Роскосмос" отложит полеты на Луну, чтобы "сосредоточиться на более насущных задачах" – зондировании Земли и связи для военных.

Об этом сообщил исполнительный директор российской госкорпорации Александр Блошенко российскому "Интерфаксу".

"Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел – дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем – и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся", – рассказал чиновник.

Он добавил, что госкорпорация продолжает работу по ракете-носителю "Союз-5", являющейся составной частью сверхтяжелой ракеты. При этом проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" пока не принят.

Напоминаем:

Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией в ряде космических миссий на Луне.

В апреле "Роскосмос" принял дату окончания работы России на Международной космической станции, но называть ее публично отказался.